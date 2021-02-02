Реконструкцию моста на Малышева в Екатеринбурге могут отложить из-за ошибки в тендере

Чиновники не указали в условиях конкурса требование иметь лицензию для проведения работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкция моста на улице Малышева в Екатеринбурге откладывается. Такое требование выдвинуло свердловское УФАС из-за выявленных нарушений законодательства со стороны МКУ «Городское благоустройство». В тендере, которое проводили, нашли ошибки. Об этом сообщество «Уральский Хронотоп» сообщили ИА «Уральский меридиан».

- После нашего обращения ФАС повела проверку тендера и выявила нарушения законодательства со стороны МКУ «Городское благоустройство, – рассказали в «Уральском Хронотопе».

В условиях конкурса должны быть требования к участникам, например, иметь лицензию для работ с объектами культурного наследия. Победитель тендера, а это компания ООО «Трансмостинжиниринг», такого разрешения не имеет.

В итоге чиновников привлекут к административной ответственности, а также реконструкцию переправы через Исеть по улице Малышева переносят на неопределенный срок.