Екатеринбурженка сделала главный кадр воскресного несанкционированного митинга

Фото: immortalpowny / Instagram.com

Жительница Екатеринбурга сделала впечатляющий снимок с воскресного несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального. Фотографию людей, идущих через Исеть, уже прозвали «главным кадром» этого дня. Автором фото стала Виктория Халиуллина, выложив свою работу в Instagram, она вмиг разлетелась по соцетям и уже собрала больше 11 тысяч лайков. Девушка рассказала, как сделала снимок.

- Мы сидели на 37-м этаже панорамного бара и ждали начала митинга. Рядом с нами была группа людей, слушавших даму, которая казалась тренером по человеческому дизайну. Через час жизни они заметили движение на реке Исеть, - рассказала Виктория на своей странице в Instagram.

Напомним, 31 января второй раз прошел несанкционированный митинг в Екатеринбурге. По данным МВД Свердловской области, на акцию пришло 2300 человек, из них 83 задержали полицейские.