Полиция Екатеринбурга ликвидировала склад с контрафактными сигаретами

Фото: предоставлено пресс-группой УМВД по Екатеринбургу

Уральские полицейские вместе с бойцами Росгвардии ликвидировали склад с контрафактной табачной продукцией. Сигареты предназначались для продажи, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Коробки с нелегальным товаром хранились в контейнере на Высоцкого, 45/7. Во время обыска там обнаружили 18 тысяч пачек табачных изделий, не имеющих акцизных и специальных марок. Приблизительная стоимость изъятого товара составляет больше миллиона рублей.

- Кроме того, полицейские установили, что хранением данного товара занимался безработный ранее не судимый 61-летний местный житель. По предварительным данным, гражданин хранил приобретенную неустановленными лицами табачную продукцию в виде блоков сигарет отечественного и импортного производства, которую затем планировал распространять на территории рыночного комплекса в Кировском районе города, - уточнили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Фото: предоставлено пресс-группой УМВД по Екатеринбургу

Сейчас продукцию изъяли, а на мужчину завели уголовное дело. Уральцу грозит до шести лет тюрьмы. Уже сейчас суд выбрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде.