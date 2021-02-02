Пострадала женщина с ребенком: на трассе в Свердловской области автоледи столкнулась с грузовиком на сколькой дороге

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Свердловской области

На трассе в Свердловской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «Скания»: два человека в больнице. Травмы получила женщина и ее ребенок. ДТП случилось накануне на дороге «Пермь-Екатеринбург».

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону, за рулем «Ниссан Ноут» была 34-летняя женщина. Автоледи потеряла управление на скользкой дороге, выехала на встречку, где не смогла увернуться от большегруза.

- В результате происшествия водитель автомобиля «Ниссан Ноут» и ее десятилетняя дочь с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ЦБ г. Красноуфимска. Водитель грузовика не пострадал, - рассказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, а у автоледи стаж вождения 13 лет. Сейчас в ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.