Поездка на крыле мотоцикла «Урал» закончилась для 16-летнего подростка переломами

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ГИБДД выясняют, почему 16-летний пассажир мотоцикла получил травмы. По данным ведомства, парень упал, когда катался вместе со своим другом. За помощью пришлось обратиться в больницу.

- В поселке Ключевской Пышминского района 15-летний водитель мотоцикла допустил падение пассажира, доставил его до дома, после чего скрылся. В ходе-оперативно розыскных мероприятий виновник ДТП разыскан, мотоцикл помещен на специализированную стоянку, - пояснили в ГИДД по Свердловской области.

Позже подростки пояснили, 15-летний водитель мотоцикла «Урал» встретил на дороге знакомого и те решили прокатиться до соседнего поселка. 16-летний пассажир сел на крыло коляски и во время езды с нее упал. Водитель довез товарища домой, а позже скрылся.

- В результате ДТП 16-летний пассажир с сотрясением головного мозга, переломом ключицы госпитализирован в Пышминскую ЦРБ. Водитель мотоцикла в ДТП не пострадал, - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.