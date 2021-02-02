Белка из екатеринбургского зоопарка предскажет погоду на Урале этой весной

Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургского зоопарка

Белка из Екатеринбургского зоопарка станет оракулом и предскажет погоду на предстоящую весну на Урале. В роли гадалки выступит грызун – обыкновенная белка Гилиан. Перед животным поставят две тарелки с вкусняшками: одна будет символизировать холода, вторая – потепление. Какое блюдце белка выберет, такая погода и будет этой весной.

- Гилиан – житель отдела прирученных животных, родился и вырос в зоопарке. В роли предсказателя выступит первый раз, - уточняют в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Предсказание случится 2 февраля. Помимо этого в зоопарке сегодня отмечают День сурка.

Напомним, в прошлом году уральскую весну предсказывала енотовидная собака. Сначала животное остановило выбор над тарелкой с надписью «холодно».