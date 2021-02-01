«У Димы есть девушка»: мать фотографа-убийцы Лошагина раскрыла главную тайну сына

Имя новой избранницы Лошагина пока держат в тайне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время Свердловский областной суд поставит в точку в деле об освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного на 10 лет за убийство жены Юлии Прокопьевой.

ОТ УБИЙСТВА В ЛОФТЕ ДО ПСИХБОЛЬНИЦЫ

В конце лета 2013 года Прокопьева бесследно исчезла и поначалу числилась пропавшей без вести. 23 августа изуродованное тело находят за городом - все подозрения падают на Дмитрия. Друзья и родственники до последнего не верили в его причастность из-за отсутствия прямых улик.

3 сентября фотографа задерживают, через три дня – отправляют в СИЗО. В ходе расследования выясняется, что предполагаемый момент расправы попал на записи камер видеонаблюдения лофта – Лошагин покидает помещение после вечеринки с пластиковым контейнером в руках. Юлия же из лофта так и не вышла. Кроме этого сигнал его сотового был зафиксирован рядом с местом, где нашли тело. Позже свидетели скажут, что в тот вечер Лошагин приревновал жену, которой вручили цветы в окружении уральского бомонда.

Спустя почти полтора года дело направляют в суд. 25 декабря 2014 года вынесен вердикт – Лошагин не виновен. Но долго радоваться не получается, уже через два месяца, 26 февраля 2015, оправдательный приговор отменяют. 30 марта Дмитрия на нервной почве госпитализируют в психиатрическую больницу с диагнозом «депрессия».

24 июня 2015 года после пересмотра дела в новом составе суд признает фотографа виновным и отправляет в колонию строгого режима.

НА СВОБОДЕ ЖДЕТ МАМА И ТАЙНАЯ ДЕВУШКА

Если Лошагина освободят из колонии, то он будет жить у матери, в квартире которой прописан. Но, как выяснилось, на воле его ждет еще и девушка. С новой пассией Дмитрий познакомился на фотосессии в 2015 году. Имя спутницы пока неизвестно.

- У Димы есть девушка. Хорошая, заботливая. Они познакомились на фотосессии, после того, как Диму выпустили в 2014 году из СИЗО, она пришла к нему на фотосессию. Она навещала его в колонии, но сейчас из-за карантина можно лишь передачки носить, - рассказала «КП» мать Лошагина.