В Екатеринбурге разыскивают подростка с татуировкой приведения на ноге

Фото: ДПСО «Прорыв»

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» уже неделю разыскивают 16-летнего Боглана Волоснякова. Парень вышел из дома на Уралмаше 25 января, и до сих пор об его местонахождении ничего неизвестно. Также к поискам подключилась полиция.

- Приметы пропавшего: рост 186 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы до плеч, голубые глаза, - рассказывают волонтеры.

В момент пропажи был одет в пуховик чёрного цвета с капюшоном (до колен), шапку чёрного цвета, кроссовки белого цвета, брюки чёрного цвета, с собой был темный рюкзак, носит очки. К особым приметам можно отнести татуировку на ноге в виде приведения.

Если вы знаете, где находится Богдан, сообщите руководителю отряда по номеру 89000440220 или обратитесь в полицию по телефону 356-42-14; 102 (02).