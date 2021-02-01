Екатеринбургский «Автомобилист» прервал серию поражений

«Автомобилист» перемещается на пятую строчку Восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал четырехматчевую серию поражений. На выезде команда из «Екатеринбурга» обыграла казахстанский «Барыс», встреча завершилась со счетом 3:2.

Гости открыли счет на седьмой минуте матче, отличился защитник Никита Трямкин. Через шесть минут форвард Георгий Белоусов удвоил преимущество. Хозяева площадки не собирались сдаваться и через две минуты отыграли одну шайбу усилиями шведского нападающего Якоба Лильи. В начале второй двадцатиминутки хоккеист «Барыса» Фил Вароне сравнял счет, и до конца матча команды показывали равную игру без возможности выйти вперед.

За три минуты до финальной сирены нападающий «Автомобилиста» Дмитрий Жукенов забросил решающую шайбу и установил окончательный счет. «Автомобилист» побеждает в основное время, забирает два очка и перемещается на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.