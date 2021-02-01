В Свердловской области за три дня задержали 170 нетрезвых водителей

В ГИБДД отмечают, что сплошная проверка транспорта лучше помогает выявлять нарушителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Свердловской области подвела итоги трехдневного рейда по городам региона. Инспекторы задержали 170 нетрезвых автовладельцев, еще столько же человек находились за рулем без водительских прав. В ведомстве отмечают, что именно сплошная проверка транспорта помогает выявить грубых нарушителей ПДД.

- 40 водителей отказались от прохождения освидетельствования, 20 человек были задержаны нетрезвыми уже повторно – в отношении них составлены материалы для привлечения к уголовной ответственности, - рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ГИБДД напоминают, что за нетрезвое вождение, а также за отказ от прохождения освидетельствования нарушителям грозят крупные штрафы и лишение водительских прав до двух лет. В следующие выходные профилактические рейды продолжатся.