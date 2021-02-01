В Екатеринбурге кандидата на пост мэра отправили в изолятор на 30 суток

1 февраля кандидат в мэры должен был явиться в администрацию города на комиссию, где ему предстояло озвучить свою программу развития Екатеринбурга. Фото: страница Сергея Тиунова в соцсети

В Екатеринбурге активиста Сергея Тиунова, который недавно зарегистрировал свою кандидатуру в качестве кандидата на пост мэра уральской столицы, отправили в изолятор на 30 суток. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд. Причина в том, что 31 января Сергея Тиунова задержали за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

- Я шел один, не в каком-то окружении. Ни с кем не общался и ничего не скандировал. Прошу дело прекратить за отсутствием состава преступления, - обратился к суду Сергей Тиунов.

Но суд его доводом не внял. В итоге Сергея Тиунова признали виновным по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». 1 февраля кандидат в мэры должен был явиться в администрацию города на комиссию, где ему предстояло озвучить свою программу развития Екатеринбурга. Но сделать этого он не смог, так как угодил в изолятор.

В Екатеринбурге Сергей Тиунов известен, как политический активист, который чаще всего проводит одиночные пикеты. А с недавнего времени он выступал против конкурсной процедуры назначения главы города. Тиунов агитировал горожан массово подавать документы на должность мэра, чтобы дискредитировать саму процедуру.

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