В Нижнем Тагиле отменили ежегодную прогулку по городу «Тагильский Светлячок»

Фото: пресс-служба центра развития туризма Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле перенесли седьмой ежегодный городской поход с фонариками «Тагильский светлячок». Мероприятие должно было состояться в эту субботу, 6 февраля. Организаторы сообщили, что приняли такое решение из-за напряженной эпидемиологической ситуации в регионе. Изначально планировалась только отмена традиционного чаепития на финише, но позже было решено полностью отказаться от мероприятия и договориться на перенос.

- Новая дата проведения похода пока не определена, следите за новостями в социальных сетях, - сообщили в пресс-службе центра развития туризма Нижнего Тагила.

Участники хотели собраться в 18:00 на привокзальной площади и пройти с фонариками по центральным улицам города. В программе похода были намечены экскурсии, викторины и розыгрыши.