Вебинар ««AliExpress: маркетплейс как легкий старт для бизнеса» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Фото: предоставлено Банком УРАЛСИБ
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре на тему «AliExpress: маркетплейс как легкий старт для бизнеса», который пройдет 9 февраля в 11-00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.
Преподаватель – Екатерина Филенко, старший менеджер по развитию бизнеса AliExpress Россия.
На вебинаре обсудим следующие основные темы:
- Как выйти на маркетплейс?
- Самые перспективые категории товаров на локальном маркетплейсе
- Как увеличить продажи?
- Варианты логистики на AliExpress
- Какие расходы несет продавец и на чем можно сэкономить
Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.
Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.
Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.
AliExpress – один из крупнейших маркетплейсов, предлагающий клиентам большое разнообразие товаров. Каждый месяц площадкой пользуются около 25 млн человек. На главной распродаже года 11.11.2020 из 19,3 млрд оборота AliEpress Россия – 3,3 млрд пришлось на российских продавцов.