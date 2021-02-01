Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Уральские авиалинии» открыли прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск

Первый вылет запланирован на 11 февраля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Самолеты будут летать между странами по четвергам

Самолеты будут летать между странами по четвергам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажи билетов на прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск и обратно. Первый вылет запланирован на 11 февраля. После этого самолеты будут курсировать между странами каждый четверг.

- Чтобы пройти регистрацию на рейс, необходимо иметь с собой паспорт, билет и справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, - отмечают в пресс-службе «UralAirlines».

Примечательно, что тест необходимо сделать за три дня до вылета. Детям до шести лет такая справка не нужна. По прибытии в Минск пассажиры не будут отправляться на обязательную десятидневную самоизоляцию.