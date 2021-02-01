Мэрия Екатеринбурга попросила автомобилистов пересесть на общественный транспорт

Коммунальщики призывают автомобилистов не оставлять машины на обочинах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мэрия попросила автомобилистов на время отказаться от пользования личным транспортом из-за ухудшения погоды. Синоптики обещают обильное выпадение осадков в ближайшие дни: во вторник ожидается до пяти миллиметров снега, также снегопады вернутся ближе к выходным. Владельцам машин советуют пересесть на общественный транспорт.

- Если отменить поездку на личном автотранспорте невозможно, то необходимо внимательно выбирать оптимальную дистанцию и скорость движения с учетом погодных условий, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Коммунальщики просят водителей не бросать транспорт вдоль обочин, так как это мешает прохождению снегоуборочной техники, и участок остается неочищенным.