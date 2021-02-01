В Екатеринбурге начались собеседования с кандидатами на должность мэра

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Екатеринбургская городская Дума начала проводить собеседования с кандидатами на должность мэра города. Каждый претендент получил по 15 минут на самопрезентацию и представление своей программы. Соискатели рассуждали о проблемах родного города: о развитии экономики, пробках на дорогах, поддержке малого и среднего бизнеса. После этого участники отвечали на вопросы экспертной комиссии.

- Глава Екатеринбурга должен организовать жизнедеятельность города так, чтобы не было нареканий. Мы оцениваем те способности, которые кандидаты могли бы реализовать на посту мэра, - отметили в пресс-службе Екатеринбургской городской Думы.

Собеседования продолжатся 2 и 3 февраля. Во вторую часть предвыборной гонки прошли 43 кандидата из 44. Один из претендентов был судим по тяжкой статье, из-за этого его документы не приняли. Кто станет мэром Екатеринбурга, будет известно 9 февраля.