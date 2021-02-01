Вынесли баллон и не допустили взрыва: на Урале автоинспекторы спасли человека из горящего дома

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Белоярском автоинспекторы во время очередного дежурства спасли человека из пожара и предотвратили взрыв в жилом доме. Сотрудники ГИБДД старший лейтенант Вячеслав Куранов и старший сержант Максим Попов во время патрулирования заметили частный дом, по которому начал распространяться огонь. Полицейские позвонили пожарным, а сами без раздумий бросились в жилище, чтобы вывести людей. Патрульные стучались в двери и окна, однако им никто не открывал, тогда инспекторы сами выломали их, чтобы попасть внутрь.

- На шум из одной из комнат вышла удивленная 68-летняя хозяйка, которая крепко спала и о произошедшем ЧП узнала от инспекторов", - отметил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Во время осмотра жилого помещения полицейские увидели газовый баллон. Чтобы не допустить взрыв, автоинспекторы сами вынесли его из горящего дома. Полицейские помогли женщине покинуть здание, Также Вячеслав Куранов и Максим Попов обеспечили беспрепятственный проезд на территорию спасателей и врачей.

Сейчас специалисты из МЧС и полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и причины пожара.