В Екатеринбурге снова эвакуируют транспорт из-за снега: список на 2 и 3 февраля

Грязный снег будут убирать и днем, и ночью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 2 февраля начинается новый этап вывоза снега с городских обочин и парковочных карманов. Для этого автомобилистов заранее предупредили о том, что личный автотранспорт нужно парковать в других местах.

В ночь на 2 февраля дорожные службы приступят к вывозу снега на улице Техническая на участке от Ангарской до Расточной. Днем, 2 февраля, снег будут убирать с улицы Стахановской на участке от Кировградской до Калинина. В ночь на 3 февраля снег уберут с улицы Героев России.

На участках, где будут проводиться работы, предварительно устанавливают дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», где будет указано время, в течение которого они будут действовать.

Транспорт, который не будет убран с обозначенных участков, эвакуируют.