Екатеринбург и Нижний Тагил получат на «умные» дороги 330 миллионов рублей

Светофоры в городах объединяют в единую систему Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургу и Нижнему Тагилу из федерального бюджета выделили 330 миллионов рублей на совершенствование транспортной системы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Большая часть средств достанется уральской столице, которая получил 250 миллионов рублей, еще 80 миллионов получит Нижний Тагил. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В Екатеринбурге на выделенные средства продолжат развивать и объединять уже действующие элементы цифровой транспортной системы. В городе автоматизирована система дорожного движения на 630 перекрестках.

Также на дорогах города поставили 111 новых камер видеонаблюдения, а также 45 видеодетекторов. Они фиксируют дорожные аварии, анализируют транспортный поток и прогнозируют ситуацию с загруженностью на улицах.

В Нижнем Тагиле в 2020 году создание системы интеллектуального контроля за движением на дорогах началось практически с нуля. В прошлом году в городе модернизировали 21 светофор, а также начали работу по формированию единой платформы управления транспортной системой города.