В Первоуральске грузовик насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя, он оказался трезв. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло 1 февраля в районе на Московском шоссе. Погибшей оказалась 76-летняя женщина. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, она переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Женщина угодила под колеса грузового автомобиля Daewoo Ultra. За рулем находился 25-летний мужчина. Он рассказал инспекторам, что ехал по Московскому шоссе, на регулируемом пешеходном переходе увидел женщину, которая неожиданно вышла на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

- Он вывернул руль в другую сторону от пешехода и принял меры торможения, но наезда избежать не удалось, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя, он оказался трезв. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

- Госавтоинспекция призывает пешеходов, соблюдать меры безопасности при переходе дороги, смотреть по сторонам и переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, убедившись в том, что водители вас заметили и уступают дорогу, - попросили в ГИБДД.

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