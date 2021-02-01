Жительница Тюмени нашла паспорт екатеринбурженки и «заработала» на нем

Женщина "заработала" деньги мошенническим путем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Тюмени отправили под суд по обвинению в мошенничестве. Женщина нашла в родном городе паспорт жительницы Екатеринбурга, и обнаружила свое внешнее сходство с владелицей документа.

34-летняя женщина в сентябре 2019 года оформила несколько займов по чужому паспорту. Она обходила подряд все организации, которые выдавали микрозаймы. Три конторы отказали ей в кредите, однако, в одном из банков ей все-таки дали 15 тысяч рублей. Также женщина смогла оформить займ в обувном магазине. Полученные деньги женщина не собиралась возвращать.

Когда финансовые организации подняли тревогу, полицейские быстро вычислили подозреваемую, а потом и задержали ее. Женщина быстро во всем призналась.

Уголовное дело передано в Верх-Исетский суд Екатеринбурга, женщину обвиняют по статье УК «Мошенничество в сфере кредитования и покушение на такое мошенничество».

Как выяснилось, настоящий владелец паспорта на десять лет моложе обвиняемой, но сотрудников финансовых организаций это не смутило. Об этом информирует отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.