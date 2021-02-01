В Свердловской области объявили штормовой ветер

Спасатели начали рассылать предупреждения для жителей региона.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловскую область на смену аномальным морозом придут сильные ветра. Спасатели региона уже начали рассылать предупреждение о непогоде жителям области.
- По данным синоптиков 02.02.2021г. местами в Свердловской области ожидается сильный снег и ветер с порывами до 18 м/с, - сообщают в МЧС по Свердловской области.
Ночью 2 февраля температура воздуха составит -6 градусов, днем потеплеет до -4, а также пойдет снег.