Стартовал прием заявок на Ural Music Night-2021

На сотне сцен выступят больше 3 000 музыкантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25 июня 2021 года состоится седьмой музыкальный фестиваль Ural Music Night, на котором выступят около 3 тысяч музыкантов из разных стран.

С 1 февраля стартовал прием заявок от исполнителей и групп, которые готовы выступить на площадках фестиваля. Оставить заявку можно на официальном сайте Ural Music Night-2021.

В прошлом году одним из нововведений на фестивале стала возможность поддержать музыкантов материально. В 2021 году эта возможность будет сохранена – участников Ural Music Night-2021 можно будет поддержать при помощи донатов.

Экспертами на фестивале выступят представители музыкальных площадок, продюсеры, промоутеры. На фестивале в этом году ожидается до 300 000 гостей, для котрых музыканты выступят на 100 сценах.