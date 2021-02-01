Однокурсники Бориса Ельцина: «Для него главное был народ»

Цветы возложили к памятнику у Ельцин-Центра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно 90 лет назад в селе Бутка родился Борис Ельцин, первый президент России. Его политическая карьера началась в Свердловске, поэтому сегодня, 1 февраля, в столице Урала первые лица региона возложили цветы к памятнику Бориса Ельцина у Ельцин-Центра. Среди тех, кто пришел были и те, кто в первой половине 50-х учился вместе с Борисом Николаевичем на строительном факультете Уральского политехнического института.

- Со студенческих лет сразу чувствовалось, что он лидер, - вспоминает Анфиса Павлова, однокурсница Бориса Ельцина. - Учился на отлично. Был председателем спортивного оргкомитета у нас, организовывал все мероприятия. Утренняя гимнастика у нас в общежитии была обязательной. И вот ребята под руководством Бориса Николаевича ходили по общежитию, стучались в двери и буквально срывали с нас одеяла, чтобы мы шли на гимнастику.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. Умер 23 апреля 2007 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На вопрос о том, какую роль Борис Ельцин сыграл в истории страны, его однокурсники вспоминают, что он был справедливым человеком и никогда незаслуженно не помогал продвигаться по службе даже близким сокурсникам.

- Его главная цель была – сделать Россию сильной, мощной и демократичной, - говорит Валентина Григорьева, однокурсница Бориса Ельцина. - Когда он уходил, он ведь сказал «Берегите Россию». Главное для него было это народ, люди, молодежь…

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