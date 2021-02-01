Почти 690 тысяч переводов: УБРиР подвел итоги работы клиентов с СБП

Среднесуточное количество исходящих переводов по СБП в декабре у клиентов банка увеличилось на 30% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изучил активность своих клиентов в системе быстрых платежей (СБП) с конца марта, когда банк подключился к сервису, по конец декабря. За это время они выполнили почти 690 тысяч переводов на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

Согласно исследованию, интерес клиентов банка к системе быстрых платежей рос от месяца к месяцу в течение всего исследованного периода. Максимальный же спрос пришелся на декабрь: клиенты банка выполнили на 35% больше переводов, чем в предыдущем месяце, общая сумма прошедших через сервис средств также возросла — на 40%. При этом самым пиковым днем с момента подключения банка к СБП стало 30 декабря: через сервис было выполнено более 9 тысяч переводов, а их общая сумма превысила 63 миллиона рублей.

Количество входящих переводов по СБП у клиентов УБРиР в декабре по сравнению с ноябрем в среднесуточном значении увеличилось на 31%. В декабре они получали в среднем около 2 тысяч входящих переводов в день, а средняя сумма такого перевода составила немногим более 7 тысяч рублей. Чаще всего входящие переводы приходили из Сбербанка, Тинькофф Банка и ВТБ.

Среднесуточное количество исходящих переводов по СБП в декабре у клиентов банка увеличилось на 30% и составило более 3,9 тысячи операций в день. Средняя сумма исходящего перевода была около 4,9 тысячи рублей. В топ-3 банков-получателей исходящих переводов вошли Сбербанк, Тинькофф Банк и ВТБ.

Благодаря системе быстрых платежей клиенты УБРиР могут мгновенно переводить деньги* по номеру телефона со своего счета на счет в другие банки – участники программы, которых уже более 210. Исходящий перевод осуществляется без комиссии, если сумма не превышает 100 тысяч рублей в месяц, в противном случае комиссия составляет 0,5% от превышения. Комиссия за перевод с кредитной карты берется в соответствии с тарифами кредитной карты. Сервис доступен в мобильном приложении банка.

* Максимальная сумма исходящего перевода в сутки — 30 тысяч рублей.