Масочный режим на Урале сохранили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о смягчении ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

С 1 февраля 2021 года на спортивных мероприятиях на трибунах могут находиться до 50% зрителей. Работают все учреждения дополнительного образования, также школьники очно учатся в школах, с 8 февраля студенты переходят на гибридный формат обучения: часть лекций проводится в очном формате, часть – в дистанционном.

Аэропорт «Кольцово» возобновляет международные рейсы, к примеру, с 6 февраля запускаются рейсы в Армению. С 14 февраля – в Объединенные Арабские Эмираты.

В общественных местах по-прежнему разрешено находиться только в масках. Для лиц старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями режим самоизоляции продлен до 15 февраля.

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