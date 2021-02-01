Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Октябрьский районный суд передано дело банды из Екатеринбурга, которая в мае 2020 года похитила человека. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР региона, трое злоумышленников (от 20 до 38 лет) похитили мужчину, когда тот ехал в машине друга.

- Потерпевший в момент его похищения в качестве пассажира передвигался на автомобиле Nissan под управлением его знакомого. Обвиняемые, преградили путь машине своим автомобилем, и осуществили захват потерпевшего, против его воли пересадили его в свою автомашину, а затем перевезли в автосервис, - рассказали в СК.

Потом 25-летния обвиняемый, стал требовать у жертвы 20 тысяч рублей, который ему, якобы, должен. Опасаясь расправы, мужчина попросил отвезти его домой.

- В этой связи, потерпевшего привезли к данной квартире, после чего он, улучив удобный момент, сообщил о совершенном в отношении него преступлении в правоохранительные органы, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам пресс-секретаря свердловского главка полиции Валерия Горелых, пострадавший обратился за помощью ранним утром 15 мая.

- На место происшествия незамедлительно был организован выезд сотрудников полиции, которые, проявив профессионализм, задержали всех участников криминального квартета. Теперь за это преступление, совершённое в стиле «лихих девяностых», подельникам предстоит держать ответ перед судом, - заявил полковник Горелых.