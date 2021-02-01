Свердловский госпиталь ВОВ оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Выявленные нарушения послужили основанием для составления протокола об административном правонарушении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оштрафовал госпиталь ветеранов ВОВ в Екатеринбурге. Причиной для административного протокола послужило нарушение антиковидных мер. В частности, в июне 2020 года женщину, находившуюся на стационарном лечении, положили в палату к пациентам с коронавирусом.

- В госпитале был нарушен принцип цикличности заполнения палат, не разделены потоки пациентов с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом «COVID-19», нарушались требования к вместимости палат в психоневрологическом отделении, не проведено лабораторное исследование на COVID-19 пациентов, - отметили в пресс-службе суда.

Госпиталь ветеранов ВОВ оштрафовали на 100 тысяч рублей.