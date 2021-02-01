Более 150 миллионов рублей направила Свердловская магистраль на природоохранную деятельность в 2020 году

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская железная дорога последовательно снижает техногенное влияние на окружающую среду в рамках реализации экологической стратегии ОАО «РЖД». На развитие энергоэффективных, ресурсосберегающих и малоотходных технологий в 2020 году было направлено более 150 млн рублей.

В прошлом году подразделения ОАО «РЖД» в границах магистрали снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 24% (в сравнении с 2019 годом). Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты снизился на 4,5%. Специалисты Центра охраны окружающей среды СвЖД осуществляют постоянный мониторинг экологической обстановки вблизи объектов железнодорожного транспорта. В 2020 году выполнено 64 тыс. различных анализов и проб, из них 16 тыс. – по контролю воздушной, 15 тыс. – водной среды.

Сократить количество требующих утилизации отходов позволяет развитие технологий рециклинга (переработка отходов на собственных площадках и возвращение их во вторичный оборот). Так, в прошлом году на СвЖД налажено производство востребованной продукции из отслуживших свой срок резинотехнических изделий и железобетонных шпал. По итогам всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология» проект дробильно-сортировочного комплекса по переработке шпал был признан лучшим в области эффективного обращения с промышленными отходами.

Кроме того, более 120 тонн вторичных ресурсов (бумаги, стекла и пластика) в 2020 году железнодорожные предприятия передали на переработку специализированным организациям.

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По оценке Международного энергетического агентства и Международного союза железных дорог, Россия занимает первое место в мире по энергоэффективности грузовых железнодорожных перевозок, в пассажирском движении – четвертое место. Более 85% всех пассажиров и грузов ОАО «РЖД» перевозит на электрической тяге.

Доля ОАО «РЖД» в общем объеме парниковых выбросов – менее 1%, так же, как и в общих показателях негативного воздействия предприятий России на окружающую среду: выбросы – 0,7%, сбросы сточных вод в водные объекты – 0,05%, образование отходов – 0,02% от общего объема.