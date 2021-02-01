В Екатеринбурге поймали наркогастролера из Ревды

Стражи порядка поймали закладчика из Ревды. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу

В субботу, 30 января, около 17 часов в Верх-Исетском районе Екатеринбурга у дома №31 в районе садового товарищества «Визовец-7» экипаж ДПС заметил 20-летнего молодого человека, который во время прогулки заметно нервничал.

Стражи порядка решили проверить парня, который сказал, что идет к другу. Но вскоре он признался, что приехал их Ревды, чтобы сделать тайники с наркотиками для последующей их продажи через интернет.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу

Сотрудники ДПС вызвали на место задержания следственно-оперативную группу, после чего в присутствии двух понятых полицейские осмотрели участок местности и нашли несколько «закладок». В тайниках находились 200,36 грамма «мефедона» и 150,18 грамма «метамфетамина».

- Задержанным оказался ранее не судимый нигде не работающий житель Ревды 2001 года рождения. В отношении него следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ в крупном размере». Санкция данной статьи предполагает лишение свободы на срок до 20 лет. Гражданин помещен под стражу, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу.