В аэропорту Кольцово открылся второй пункт тестирования на COVID-19

Пропускная способность второго пункта тестирования — 400 человек в сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 1 февраля запустил работу дополнительного пункта в связи с возобновлением аэропортом Екатеринбурга международного авиасообщения. Сдать анализ можно на первом этаже терминала «B» круглосуточно и без выходных.

- Пропускная способность второго пункта тестирования — 400 человек в сутки. Столько же может обслуживать пункт, работающий в Кольцово с сентября прошлого года, - отметили в оперштабе региона.

Напомним, что по данным на 31 января 2021 года, количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 70 472. С начала пандемии на Среднем Урале от ковида скончались 2 034 человека.

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