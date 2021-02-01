В этом году организаторы «Лыжни России» рекомендуют школам, высшим и средне-специальным профессиональным организациям региона провести лыжный забег в рамках занятий по физической культуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стартовала регистрация на «Лыжню России». Чтобы принять участие нужно заполнить анкету на специальном сайте. Стоит отметить, что в этом году, в условиях пандемии, массовых заездов не будет.

Любители лыжного спорта смогут самостоятельно преодолеть дистанцию «Лыжни России» в 2023 метра свободным стилем.

- Длина дистанции символизирует проведение в 2023 году в Екатеринбурге Универсиады. Для попадания в итоговый сводный протокол любительской «Лыжни России» участник должен самостоятельно зафиксировать результат с помощью умных часов, либо любого другого оборудования, которое фиксирует время и пройденное расстояние, а потом прислать данные в секретариат соревнований, – рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Добавим, что «Лыжня России» проходит 39 год подряд.

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