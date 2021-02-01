Мэр Екатеринбурга выбрал себе нового пиарщика

Кадровые перестановки уже вступили в силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов назначил своим заместителем по связям с общественностью Сергея Плахотина. Как рассказали в мэрии уральской столицы, кадровые перестановки уже вступили в силу.

Известно, что Сергей Плахотин окончил УПИ по специальности «инженер-металлург» и Уральскую академию госслужбы по специальности «юриспруденция». Работал в Институте металлов Академии наук, Свердловской областной думе, УГМК. С 2012 года занимал должность генерального директора газеты «Коммерсантъ-Урал».

Напомним, что Алексей Орлов примет участие в конкурсе по выбору нового мэра Екатеринбурга. В общей сложности документы подали более 40 человек, в скором времени начнется отбор кандидатов. Среди них есть сексапильная студентка и даже телекорреспондент.