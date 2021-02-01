Ему грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове полиция задержала местного мошенника, который обчищал свердловчан. Летом прошлого года сразу несколько жителей пожаловались на кражу денег с банковских карт. Как выяснилось, все они стали жертвами ранее судимого мужчины. Ради быстрой наживы он давал объявление о продаже водительских прав без сдачи экзамена.

В общей сложности ему перечислили 32 тысячи рублей.

- Среди потерпевших – жители Верхотурского и Сухоложского районов, а также города Ивдель Свердловской области. У двоих из них не было водительского удостоверения. Один пытался таким образом получить водительское удостоверение категории «А», - говорит следователь МО МВД России «Серовский» капитан юстиции Екатерина Шувалова.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» уже передано в суд, уральцу грозит до 5 лет колонии. К слову, он уже был судим за кражу и использование поддельной медицинской справки.