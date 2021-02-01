Парням грозит до 7 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове следователи полиции направили в суд дело об угоне отечественной «пятерки», которую даже хозяин оценил в 12 тысяч рублей. Легковушка пропала еще в апреле 2017 года, но поймать угонщиков удалось лишь спустя три с половиной года. По информации регионального главка МВД, злоумышленниками оказались двое местных жителей, которые решили устроить себе автопробег после пьяного застолья.

- Оба работающие. 27- летний мужчина ранее не был судим, его 26- летний компаньон в 2014 году привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. Кстати, один из фигурантов приобретал машину вместе с ее владельцем, и был осведомлен, что машина припаркована во дворе дома, и что в ней нет аккумулятора, - рассказывает, - заместитель начальника следственного отдела МО МВД России «Серовский» подполковник юстиции Наталья Буранова.

Чтобы осуществить заветную мечту парни взяли у знакомого в долг рабочий аккумулятор и благополучно угнали ВАЗ. Чтобы замести следы они бросили машину среди гаражей и разбили ее камнями. Теперь любителям чужих автомобилей грозит до 7 лет лишения свободы.