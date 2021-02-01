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Вероятность осадков 77%: в Екатеринбурге ожидается снегопад

Новая рабочая неделя порадует уральцев непривычно теплой для февраля погодой
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Циклон достигнет Урала уже во вторник

Циклон достигнет Урала уже во вторник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Февраль начнется в Екатеринбурге со снегопада и довольно теплой для этого времени года погодой. По данным Гидрометцентра России, 2 февраля в столице Среднего Урала ожидается выпадение до 4,5 миллиметров осадков. Ночью температура воздуха порядка -8 градусов, днем -2.

Прогноз погоды на первую неделю февраля. Фото: Гидрометцентр России

Прогноз погоды на первую неделю февраля. Фото: Гидрометцентр России

В среду жители мегаполиса смогут порадоваться солнцу, температура воздуха днем до -6. Но уже с четверга по воскресенье не исключен дождь с мокрым снегом.