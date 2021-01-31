Число задержанных на несанкционированном митинге в Екатеринбурге достигло 83 человек

На несанкционированную акцию пришли 2300 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на несанкционированном митинге задержали 83 человека. Ранее сообщалось о 43 участниках. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Все задержанные участники запрещенного шествия 31 января в поддержку Алексея Навального.

- В территориальные отделы внутренних дел сотрудниками полиции доставлены 83 гражданина. По каждому факту специализированными группами ведется тщательное разбирательство, по его итогам будут приняты обоснованные решения, - прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Также по данным полиции, всего на акцию пришли 2 300 человек. Люди прошлись по центральным улицам Екатеринбурга. Основные задержания были возле Дворца молодежи, где колонна закончила свой маршрут. Среди тех, кто попал в отделение полиции, был один несовершеннолетний. Подростка почти сразу отпустили вместе с родителями и передали дело в ПДН.

Напомним, незаконное мероприятие прошло в Екатеринбурге второй раз. Первое было 23 января. Тогда число участников было 3 тысячи человек, а задержанных 14.