Новая неделя в Екатеринбурге будет снежной и теплой

В уральской столице потеплеет до 0 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге новая неделя обещает быть теплой и снежной. Как сообщает портал «Яндекс.Погода», с понедельника столбики термометра задержаться до -1 градуса, хотя ночью похолодает до -7.

Во вторник, 2 февраля, -2 градуса, будет солнечно, а также пойдет снег.

В среду, 3 февраля, ночью до -14, днем – 5. Небольшой снег.

В четверг, 4 февраля, опять потеплеет до -4, а в пятницу термометры покажут о градусов тепла. Все эти дни ожидаются осадки в виде снега.