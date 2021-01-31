Новая неделя в Екатеринбурге будет снежной и теплой

В уральской столице потеплеет до 0 градусов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге новая неделя обещает быть теплой и снежной. Как сообщает портал «Яндекс.Погода», с понедельника столбики термометра задержаться до -1 градуса, хотя ночью похолодает до -7.
Во вторник, 2 февраля, -2 градуса, будет солнечно, а также пойдет снег.
В среду, 3 февраля, ночью до -14, днем – 5. Небольшой снег.
В четверг, 4 февраля, опять потеплеет до -4, а в пятницу термометры покажут о градусов тепла. Все эти дни ожидаются осадки в виде снега.