В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались 14 человек

Всего от ковида погибли 2 034 уральца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Свердловской области еще 14 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, 31 декабря. По данным ведомства, с начала пандемии в области погибли от ковида 2 034 пациента.

Также в оперштабе сообщили, что за последние сутки в регионе зарегистрировано 352 новых случая Covid-19.

- Состояние 354 госпитализированных оценивается как тяжелое, 232 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 162 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 073. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - отметили там.