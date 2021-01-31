На несанкционированный митинг пришли 2,3 тысячи уральцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 32 человека задержали на несанкционированной акции в Екатеринбурге. Все они участники митинга. Предварительную информации сообщает Министерство общественной безопасности Свердловской области.

Кроме этого, стало известно обще количество участников несогласованного мероприятия. По данным того же ведомства, сейчас на улицу вышли 2,3 тысячи человек.

Полиция задержала 32 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МВД по Свердловской области ранее предупреждали местных жителей, что распространение информации о несанкционированном митинге и призыв на него несет уголовную ответственность.

Напомним, на прошлой неделе также прошла подобная акция. На улицу вышли три тысячи уральцев. Однако задержаний было в два раза меньше, чем сегодня – 16 человек.