Начались первые задержания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге назвали предварительное число участников несанкционированного митинга. Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, количество людей — до 2 тысяч человек. Также в департаменте информационной политики Свердловской области отметили, точное количество они смогут назвать чуть позже.

Предварительно собралось около двух тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между тем, во время несанкционированного митинга в Екатеринбурге уже начали задерживать первых участников. По сообщению корреспондентов «Комсомольской правды», полиция увела мужчину в колпаке Санта Клауса, пенсионерку и еще одного мужчину.

Напомним, митинг в Екатеринбурге несогласованный и за призывы может быть уголовная ответственность. Об этом полиция Свердловской области неоднократно предупреждала жителей уральской столицы и других городов региона.