Начались первые задержания.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге назвали предварительное число участников несанкционированного митинга. Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, количество людей — до 2 тысяч человек. Также в департаменте информационной политики Свердловской области отметили, точное количество они смогут назвать чуть позже.
Предварительно собралось около двух тысяч человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Между тем, во время несанкционированного митинга в Екатеринбурге уже начали задерживать первых участников. По сообщению корреспондентов «Комсомольской правды», полиция увела мужчину в колпаке Санта Клауса, пенсионерку и еще одного мужчину.
Напомним, митинг в Екатеринбурге несогласованный и за призывы может быть уголовная ответственность. Об этом полиция Свердловской области неоднократно предупреждала жителей уральской столицы и других городов региона.
Полиция и ОМОН следят за порядком.
Фото: Алексей БУЛАТОВ