Полиция увела двоих мужчин и пенсионерку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начались первые задержания на несанкционированном митинге. Полиция уже увела двоих участников акции. По словам корреспондента «КП», который передает с места событий, первым посадили в автозак мужчину в шапке Санта Клауса и маске из бороды. Также сообщают еще об одном задержанном мужчине, а также пенсионерке.

В Екатеринбурге начались первые задержания на несанкционированном митинге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга ранее призывала жителей не участвовать в несанкционированных митингах и избегать массовых мероприятий. По словам корреспондент «Комсомолки», сейчас сотрудники МВД, ОМОН и ГИБДД работают на месте. Одни регулируют движение людей на перекрестках, другие – следят за порядком.

Задержан мужчина с бородой и в шапке Санта Клауса. Фото: Евгений СТОЯНОВ

По предварительными данным ГУ МВД по Свердловской области, количество участников — до 2 тысячи человек.