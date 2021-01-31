В екатеринбургском метрополитене приостановили движение поездов

Фото: предоставлено в группой «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте»

В метро Екатеринбурга остановились поезда. Об этом сообщают очевидцы, которые не могут уехать на общественном транспорте в сторону центра города. Как рассказывают местные жители в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте», движение прекратилось в начале полудня.

- Движение поездов по участку «Проспект Космонавтов» до «Площади 1905 года» остановлено. Движение на участке «Геологическая» - «Ботаническая» сохраняется, - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации города говорят, из-за заклинивания колесной пары первого вагона остановился состав.