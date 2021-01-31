Водителей, которые перекрыли дорогу в центре Екатеринбурга и устроили танцы, оштрафуют

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В Екатеринбурге получат штрафы водители, которые танцевали на дороге и перекрыли центральную улицу. Напомним, вечером 30 января десятки машин устроили пробку на проспекте Ленина. Оказалось, что это члены одного из автомобильных клубов Екатеринбурга. Машины ехали в сторону УрФУ на встречу автолюбителей, но по пути останавливались, включали музыку и танцевали, тем самым мешая другим участникам движения.

- За нарушение правил дорожного движения в отношении водителей транспортных средств сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено более 30 административных производств, - сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Также, в ГИБДД призывают водителей помнить об опасности нарушений правил дорожного движения, подобные действия могут угрожать жизни и здоровью участникам дорожного движения.

Кстати, сами организаторы говорят, что никого не призывали нарушать правила дорожного движения.