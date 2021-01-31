Мужчина спал внутри: в Екатеринбурге вспыхнула «Газель» вместе с водителем

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге два не случилась трагедия из-за загоревшегося автомобиля. Утром 31 января на улице Крауля загорелась «Газель» вместе с мужчиной внутри. Воитель в это время спал в кабине, но вовремя успел выскочить. На место выехали сотрудники МЧС.

- На площади 3 кв.м сгорел автомобиль «Газель». В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут.

В пожаре никто не пострадал.