«Уралочка» с сухим счетом взяла победу над краснодарским «Динамо»

Фото: предоставлено пресс-службой волейбольного клуба "Уралочка"

Екатеринбургские волейболистки одержали победу на выезде. В Краснодаре «Уралочка» встретились с местным «Динамо» и обыграли хозяев в трехсетовом матче со счетом 3:0. Игра состоялась в рамках 21-й тура Чемпионата России Суперлиги Париматч.

Заявку на победу «Уралочка» обозначила с первых секунд встречи, открыв счет. «Динамо» еще старалось сопротивляться напору свердловчанок, и игра шла практически на равных. Все изменилось через несколько минут, когда «Уралочка» вышла вперед при счете 9:8, уточняет пресс-служба волейбольного клуба «Уралочка».

- Как все помнят, предыдущие игры были для нас неположительные. Тройной проигрыш подряд. Для нас встречи в Калининграде и Саратове были очень сложны физически. Поэтому, чисто психологически, мы подошли к этой игре по-другому. Мы были готовы к победе. Тренировки не прошли даром, девочки выполнили все установки тренеров и это и привело к выигрышу. Игра сегодня была очень красивая, я считаю. Да, «Динамо» Краснодар лидеры турнирной таблицы, но это женский волейбол, и здесь все меняется постоянно. У нас желание победить было больше. Следующая игра у нас пройдет дома. И думаю, победа в Краснодаре и вера в себя, которая снова начала чувствоваться поможет нам и в дальнейшем, - прокомментировал игру тренер команды Владимир Вертелко.

Благодаря побед над «Динамо», команда «Уралочка» поднялась на 6-ю сточку турнирной таблицы. Следующий матч пройдет 6 февраля на домашней площадке. Соперницами станут девушки из «Ленинградки».