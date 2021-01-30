В свердловских колониях возобновили свидания с заключенными

В некоторых колониях еще действует карантин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впервые с начала пандемии коронавируса в свердловских колониях разрешили проводить краткосрочные и длительные свидания с заключенными.

- Длительные свидания разрешены в КП-59, КП-66, УКП при ИК-2, УКП при ИК-8, УКП при ИК-13, УКП при ИК-24, УКП при ИК-46, УКП при ИК-62, УКП при ИК-63. Краткосрочные свидания разрешены в ИК-2, ИК-3, ИК-5, ИК-6, ИК-8, ИК-10, ИК-12, ИК-13, ИК-16, ИК-19, ЛИУ-23, ИК-24, ИК-46, ИК-47, ИК-52, ИК-53, ИК-55, ИК-62, ИК-63, - отмечают в ФСИН.

Как рассказали «Уральском меридиану» в пресс-службе регионального управления ФСИН, в числе закрытых на карантин по-прежнему остаются СИЗО-1, СИЗО-6, ЛИУ-51, в филиале «Областной больницы № 2» ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дворец Путина» оказался строящимся апарт-отелем. Журналисты побывали на объекте, который Алексей Навальный приписал в собственность президенту России. Картинка оппозиционера разошлась с реальностью (подробнее)

Почему в России не будет новой революции. Мы поинтересовались у известного публициста Георгия Бовта - стоит ли ждать великих потрясений (подробнее)

Трудно живем. Разве может быть хуже? Может.

Колумнист kp.ru Дмитрий Ольшанский - о том, исправят ли митинги нашу бедность (подробнее)