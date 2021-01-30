Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Серове поймали поджигателя дачных домиков. В декабре он сжег два дома в поселках Энергетиков и Медянкино, сумма причиненного ущерба в каждом случае составила от 200 до 500 тысяч рублей. Преступником оказался 36-летний местный дитель. Сыщикам удалось поймать его благодаря записям с камер видеонаблюдения. До суда поджигатель будет под стражей, отмечает TagilCity.

- В ходе беседы с оперативниками он рассказал, что домики выбирал не по какому- то принципу, а наугад, не зная, кто их хозяева. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, кражи чужого имущества, вандализм, - отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Весной прошлого года в Екатеринбурге подожгли деревянный барак на улице Омской, тогда пожар унес жизни восьми человек. В 2021 году в результате пожара в доме на Рассветной погибла 7-летняя девочка с мамой.

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