Только за январь этого года в Свердловской области произошло 322 пожара в жилом секторе, при которых погибли 37 человек, 30 человек получили травмы. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В девятиэтажке на улице Умельцев произошел пожар. По данным свердловского главка МЧС, огнеборцы спасли 25 человек, в том числе пять детей. Площадь пожара составила два квадратных метра

- Благодаря оперативным действиям огнеборцев в результате пожара пострадавших нет. В тушении пожара задействованы семь единиц пожарной техники и 25 человек личного состава, - отмечают в МЧС.

Это уже второй пожар за субботнее утро в Екатеринбурге, до этого из горящего дома на улице Калинина эвакуировали 16 человек.