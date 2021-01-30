Сергию грозит до 15 лет лишения свободы Фото: ТАСС

Среднеуральский женский монастырь, который остается захваченным сторонниками опального отца Сергия (Романова), оценили в 1 094 254 000 рублей. Об этом говорится в заключении о возможной рыночной стоимости, которую опубликовали последователи священника. Самым дорогим, оказался недостроенный трапезный храм в честь иконы «Покрова Божьей Матери» —262 миллиона рублей.

Напомним, что сейчас экс-схиигумен находится под арестом в СИЗО № 4 Москвы. Его обвиняют по трем статьям УК РФ, в том числе – в склонении к суициду. На днях в тайных скитах Сергия прошли проверки прокуратуры.

- Если мы получим стабилизацию в головном монастыре, которым является Среднеуральский женский монастырь, то очевидно стабилизация и нормализация жизни произойдет и со всей остальной структурой. Но если этой нормализации не произойдет, то дисбаланс будет и в дальних и в других скитах, - рассказал глава митрополии - я очень надеюсь на проявление здравого смысла и благоразумия, свойственного христианам, монастырем и, как следствие, скитами, - рассказал «КП» глава Екатеринбургской епархии митрополит Евгений.